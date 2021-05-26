Марзалюк ожидает предельно честного и открытого разговора с участием Лукашенко

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– сказал депутат.Как сообщалось, сегодня в Овальном зале Дома Правительства состоится встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Накануне о ней попросили сами парламентарии., – рассказала журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.