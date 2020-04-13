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  2. Marvel раскрыла незамеченную зрителями «пасхалку» в «Мстителях: Финал»

Marvel раскрыла незамеченную зрителями «пасхалку» в «Мстителях: Финал»

Marvel раскрыла, какую «пасхалку» фанаты «Мстителей» пропустили в заключительном фильме супергеройской франшизы.

Любопытно, что студия рассказала об отсылке 12 апреля — в день празднования Пасхи католиками и протестантами. В Twitter показали две фотографии: на одной запечатлены руки супергероев в красных перчатках, составленные в круг, на второй — «сердце-реактор» Тони Старка. Таким образом, по задумке создателей, герои отдают дань уважения Железному человеку, который пожертвовал собой ради товарищей и всего человечества.



Премьера блокбастера «Мстители: Финал» состоялась почти год назад — 22 апреля 2019 года. Последний фильм франшизы собрал в прокате почти 2,8 млн долларов — это абсолютный рекорд. До этого самым кассовым являлся «Аватар» (2009), собравший 2,74 млн долларов.
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