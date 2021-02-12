Мартыновский: сейчас особенно важно достичь единства и сплоченности всех слоев общества, чтобы сохранить нашу независимость

Сейчас, когда мы стоим на пороге определенных преобразований, особенно важно достичь единства и сплоченности всех слоев общества, чтобы сохранить нашу независимость. Такое мнение высказал после окончания VI Всебелорусского народного собрания председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста Андрей Мартыновский:
– Всебелорусское народное собрание – важное, знаковое событие в жизни Беларуси. Форум трансформирует мнения тысяч граждан нашей страны в важнейшие общественно-политические решения. А участие в его работе принимают самые авторитетные, заслуженные и уважаемые люди из разных уголков республики, представляющие самые разные слои населения.
Я не мог пропустить трансляцию. И скажу честно – больше всего на меня произвело впечатление эмоциональное выступление Главы государства. Оно было буквально пронизано ответственностью перед Синеокой и любовью к ней.
Президент начал с того, что призвал всегда думать и анализировать происходящие в обществе процессы. Нельзя видеть только плохое, нужно учитывать и то многое, чего удалось достичь за прошедшие годы.
Разделяю это мнение, вижу значительные изменения к лучшему даже на примере Могилева. Сейчас, когда мы стоим на пороге определенных преобразований, особенно важно достичь единства и сплоченности всех слоев общества, чтобы сохранить нашу независимость. На мой взгляд, нужно придерживаться не революционного, а эволюционного поступательного пути развития – через своевременные преобразования, в том числе и законодательной базы страны.
Было приятно услышать, что Беларусь сохранит социальную ориентированность. Во главе угла всегда будет стоять человек с его запросами, потребностями и даже проблемными моментами.
В целом выступления Президента и других делегатов подкрепили мою уверенность, что мы взяли правильный курс на мир, сплоченность, стабильность и дальнейшее поступательное движение вперед!
Фото Красного Креста
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Мартыновский: сейчас особенно важно достичь единства и сплоченности всех слоев общества, чтобы сохранить нашу независимость
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