Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило цены на сжиженный углеводородный газ для организаций "Белтопгаза". Данное решение предусмотрено постановлением МАРТ № 3 от 12 января 2021 года, информирует БЕЛТА.
– Постановление предусматривает увеличение на 14,7% предельных максимальных отпускных цен на сжиженный углеводородный газ для организаций, входящих в состав ГПО "Белтопгаз". Такие меры приняты для сокращения убыточности реализации нефтеперерабатывающими организациями произведенных углеводородных сжиженных топливных газов на внутреннем рынке Беларуси, – сообщили в пресс-службе МАРТ.
Подобное решение не касается стоимости сжиженного газа, реализуемого населению.
– В соответствии с белорусским законодательством цены на сжиженный газ, реализуемый населению для коммунально-бытового потребления (для приготовления пищи и отопления), регулируются Советом Министров, – отметили в МАРТ.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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МАРТ увеличило стоимость сжиженного газа для организаций "Белтопгаза"
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Фото: Сергей ЛОЗЮК