МАРТ: удостоверяющий личность документ не должен использоваться в качестве залога при прокате

В частности, такими договорами предусмотрено условие о предоставлении в качестве залога некоего документа и непосредственно суммы залога. При этом после проверки технического состояния средства персональной мобильности арендатору возвращается залог и документ. Однако в соответствии с пунктом 40 правил предметы проката могут выдаваться потребителям под поручительство и (или) залог в установленном исполнителем порядке в соответствии с требованиями законодательства.– подчеркнули в МАРТ.В некоторых договорах также бывает предусмотрено условие о начислении арендатору пени в размере 2% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты арендных платежей или о праве требования уплаты штрафа в размере 50 рублей или в размере суммы задолженности, если она превышает 50 рублей, отдельно за каждый случай неоплаты аренды в указанный срок. Вместе с тем в соответствии с пунктом 53 правил при несвоевременном возврате предмета проката или невнесении в срок очередного платежа потребитель уплачивает исполнителю помимо платы за прокат неустойку за каждый день просрочки в размере 1% от арендной платы по договору проката за просроченное время.Кроме того, в министерстве отметили, что сведения о деятельности отдельных исполнителей бытовых услуг не включены в Реестр бытовых услуг Беларуси.Информация об этих нарушениях направлена в облисполкомы и Минский горисполком для принятия мер в соответствии с законодательством., – отметили в министерстве.