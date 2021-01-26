МАРТ приглашает потребителей поучаствовать в антимонопольном расследовании

К слову, в середине 2020-го МАРТ уже предлагал поучаствовать в антимонопольном расследовании. Инициатором выступила известная кондитерская фабрика. По ее мнению, конкурент из другой области выпускал наборы конфет, которые по названию и дизайну очень напоминали, или на юридическом языке – сходны до степени смешения, с наборами заявителя. Потребителям, в частности, предложили онлайн сравнить дизайн двух коробок, подумать, с кем из производителей ассоциируются упаковки. Откликнулось более тысячи человек. Их мнение, к слову, сыграло немаловажную роль в деле. И вот МАРТ поставил точку. Какую?Факт недобросовестной конкуренции подтвердился. Оказалось, что заявитель выпускает и продвигает свой товар уже более семи лет. Конкурент же взялся за выпуск своей продукции в конце 2019-го. Но цветовая гамма упаковки у подарочных наборов одинакова. Цвета, шрифт и выделение отдельных букв, композиционный ряд схожи, а начальные буквы и окончания названий идентичны. Даже ударение падает на одни и те же слоги. Все говорит об имитации внешнего вида упаковки заявителя, пришли к выводу в МАРТ. Неужели потребитель не может увидеть разницу? В ведомстве изучили и этот вопрос:Примечательно, что эти выводы МАРТ подтвердило и анкетирование населения. Так вот, 84 процента респондентов написали, что наборы сходны до степени смешения. Кроме того, большинство опрошенных указали, что вполне могут приобрести товар компании-нарушителя, приняв его за более известный. Неудивительно, что производитель-«новичок» без дополнительных затрат на продвижение набора за три месяца вошел на рынок, проанализировали ситуацию в ведомстве.В итоге МАРТ предписал нарушителю прекратить реализацию товара и изъять нераспроданные остатки. По требованию заявителя компании-нарушителю грозила административная ответственность. В таких случаях физлицу грозит штраф в размере 20-100 базовых величин, 100-200 базовых – ИП, юрлицу – до 10 процентов от суммы выручки от продажи на товарном рынке за год, предшествующий году, когда обнаружили нарушение. Или за часть года до установленного нарушения, если продукция годом ранее не была в продаже. Но минимум суммы – 400 базовых. Решение МАРТ еще может быть обжаловано в суд в течение месяца. Впрочем, практика такова: в подавляющем большинстве случаев суд солидарен с решениями регулятора.Кстати, в январе-сентябре 2020-го в МАРТ поступило 129 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства.