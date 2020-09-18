Министерство антимонопольного регулирования и торговли направило предостережение генеральному директору Автомобильной ассоциации «БАА», который на одном из интернет-порталов заявил о значительном повышении цен на новые автомобили у белорусских дилеров в конце текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте МАРТ.
«Подобные высказывания генерального директора Автомобильной ассоциации «БАА» об однозначном повышении цен на автомобили у белорусских дилеров могут свидетельствовать о планировании координации экономической деятельности названных субъектов, что в свою очередь может привести к нарушению пункта 4 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», – говорится в сообщении.
Следует отметить, что «ценовые прогнозы» со стороны ассоциаций, в которые входят участники рынка, могут являться предпосылкой для нарушения антимонопольного законодательства.
Кроме того, подобные высказывания могут быть восприняты участниками рынка как ориентир ценовой политики, способный привести к необоснованному росту цен, а также способствовать возникновению ажиотажного спроса.
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МАРТ направило предостережение главе Белорусской автомобильной ассоциации из-за заявлений о росте цен
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Фото: Сергей ЛОЗЮК