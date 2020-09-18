МАРТ направило предостережение главе Белорусской автомобильной ассоциации из-за заявлений о росте цен

, – говорится в сообщении.Следует отметить, что «ценовые прогнозы» со стороны ассоциаций, в которые входят участники рынка, могут являться предпосылкой для нарушения антимонопольного законодательства.Кроме того, подобные высказывания могут быть восприняты участниками рынка как ориентир ценовой политики, способный привести к необоснованному росту цен, а также способствовать возникновению ажиотажного спроса.