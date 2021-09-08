Маршрутка съехала в кювет и перевернулась в Ивановском районе

В Ивановском районе автомобиль маршрутного такси попал в ДТП на трассе М-10, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на старшего инспектора группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталию Милюкову.
Авария случилась сегодня около 8:05 на 455-м км трассы Кобрин – Гомель – граница России.
Предварительно установлено, что 59-летний житель Пинска был за рулем микроавтобуса, который ехал по маршруту Лунинец – Брест. Водитель во время обгона пересек двойную сплошную линию и зацепил корпусом ковш трактора. В результате маршрутка съехала в кювет и опрокинулась. В салоне находились 11 пассажиров, двое из которых были госпитализированы. После осмотра медиками их отпустили домой.
В отношении водителя микроавтобуса сотрудники ГАИ составили административный протокол за нарушение ПДД.
В Госавтоинспекции обратили внимание, что обгон – один из самых опасных маневров на проезжей части. Прежде чем его совершить, водитель должен убедиться, что полоса свободна и своими действиями он не спровоцирует аварийную ситуацию.
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