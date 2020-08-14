Мархель назвал расширенный список на ближайшие матчи Лиги наций УЕФА

Главный тренер национальной сборной Михаил Мархель включил в расширенный состав команды 33 футболиста:: Александр Гутор («Шахтер»), Егор Хаткевич («Ислочь»), Денис Щербицкий (БАТЭ), Сергей Игнатович («Динамо», Брест).: Александр Мартынович («Краснодар»), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ»), Игорь Бурко, Александр Сачивко (оба – «Шахтер»), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург), Максим Швецов («Динамо», Минск), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган), Александр Павловец, Кирилл Печенин, Роман Юзепчук (все – «Динамо», Брест), Алексей Легчилин («Неман»).: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все – БАТЭ), Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (оба – «Динамо», Брест), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба – «Астана»), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба – «Арсенал», Тула), Иван Бахар («Динамо», Минск), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба – «Шахтер»), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ»), Денис Гречихо («Рух»).: Максим Скавыш (БАТЭ), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва), Илья Шкурин (ЦСКА, Москва).Окончательный список, в который попадут 23 футболиста, должен быть назван 24 августа.Сбор национальной команды продлится с 31 августа по 8 сентября.На старте нового розыгрыша Лиги наций УЕФА подопечные Михаила Мархеля встретятся дома с албанцами (4 сентября) и в гостях со сборной Казахстана (7 сентября).Кроме того, не стоит забывать, что не за горами у нашей национальной команды и решающий этап предыдущего розыгрыша Лиги наций, по итогам которого станет известно, получит ли сборная путевку в финальный этап чемпионата Европы. 8 октября наша сборная проведет на выезде полуфинальную игру против команды Грузии. А в том случае, если одержит победу в этой встрече, 12 ноября в Минске оспорит путевку на Евро с кем-то из пары Северная Македония – Косово.