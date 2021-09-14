Маркевич: работники культуры всегда ощущают внимание и уважение Президента

Об этом министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич заявил на открытии выставки декоративно-прикладного искусства «Пояс единства» во Дворце Независимости. Экспозиция приурочена к Дню народного единства. Как отметил министр:

– Празднику, который символизирует собой взаимопонимание, взаимное уважение и доброжелательные отношения между людьми.





Анатолий Маркевич обратил внимание на символичность названия выставки:

– Пояс – это исторический предмет, который всегда оберегал его владельца от разных болезней и напастей. Являлся самым распространенным элементом национального костюма всех жителей, которые населяют нашу родную Беларусь. И сегодня я уверен, что каждый из нас получит настоящее удовольствие от тех обретений, которые нам оставили, подарили великие мастера. Мы будем иметь возможность прикоснуться к нашему великому наследию, к нашим истокам и корням.

От имени участников выставки министр высказал слова благодарности в адрес Президента за уникальную возможность организовать экспозицию в самом знаковом месте нашей страны – во Дворце Независимости.

– Мы, работники культуры, всегда ощущаем внимание и уважение Президента к сфере культуры и за это очень благодарны, – отметил Анатолий Маркевич.