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  2. Маркевич прокомментировал информационные вбросы о том, что многие артисты отказались выступать на "Славянском базаре"

Маркевич прокомментировал информационные вбросы о том, что многие артисты отказались выступать на "Славянском базаре"

В проекте "Вопрос номер один" на телеканале “Беларусь 1” министр культуры Анатолий Маркевич прокомментировал информационные вбросы, согласно которым многие артисты отказались выступать на "Славянском базаре".


- Те силы, которые ожидали получить информационный эффект, просчитались. Потому что вбросы, которые существовали и существуют в нашем информационном пространстве, разбились о мнения людей, являющихся настоящими друзьями “Славянского базара”. Их огромное количество, - сказал Анатолий Маркевич.

По словам министра культуры, в конкурсной программе фестиваля примут участие более 30 стран.

- Это большое количество. Мы прирастаем и это здорово. Интерес никуда не пропал, он только увеличивается. Что касается отказников, они были, но их минимальное количество. Они никакой фестивальной погоды не сделали. Я думаю, они сейчас жалеют, что так поступили. Некрасиво, мягко говоря, и некорректно по отношению к великому событию, - заключил Анатолий Маркевич.

Фото: БЕЛТА
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Маркевич прокомментировал информационные вбросы о том, что многие артисты отказались выступать на "Славянском базаре"
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