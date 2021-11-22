Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов рассказал, что состояние знаменитости улучшается, однако на полное восстановление уйдут годы из-за серьезности полученных травм., - отметил медик.Пожар в квартире Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. По предварительным данным, причиной стала непотушенная сигарета, с которой уснула певица. Знаменитость спасли, однако она получила множественные ожоги - около 50% тела.В момент происшествия в квартире с певицей находились ее дочь и родители.