Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

Певицу Марина Хлебникову, пострадавшую после пожара в ее доме на улице Ратной, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом информирует РИА Новости.
Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов рассказал, что состояние знаменитости улучшается, однако на полное восстановление уйдут годы из-за серьезности полученных травм.
- Это длительный период, сгорел определенный процент кожи. Это нужно и пластику делать, и пересадку кожи, - отметил медик.
Пожар в квартире Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. По предварительным данным, причиной стала непотушенная сигарета, с которой уснула певица. Знаменитость спасли, однако она получила множественные ожоги - около 50% тела.
В момент происшествия в квартире с певицей находились ее дочь и родители.