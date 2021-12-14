Марина Хлебникова впервые после госпитализации вышла на связь с поклонниками

– Доброго времени суток, дорогие мои друзья. Как хорошо, что вы мне пишете! Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку, – поделилась Хлебникова.
Артистка также добавила, что врачи ей в этом "очень помогают".
– Все со мной будет хорошо! По возможности буду вам, конечно, писать – сначала голосовыми. А вся официальная информация будет на моей страничке в Instagram, – добавила певица.
Напомним, Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве. Она находилась в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского, а позже была переведена в палату.
Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official