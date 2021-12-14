SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Марина Хлебникова впервые после госпитализации вышла на связь с поклонниками

Марина Хлебникова впервые после госпитализации вышла на связь с поклонниками

Российская певица Марина Хлебникова впервые после госпитализации вышла на связь с поклонниками. На своей личной странице в Instagram артистка выложила аудиообращение. 


– Доброго времени суток, дорогие мои друзья. Как хорошо, что вы мне пишете! Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку, – поделилась Хлебникова.

Артистка также добавила, что врачи ей в этом "очень помогают".

– Все со мной будет хорошо! По возможности буду вам, конечно, писать – сначала голосовыми. А вся официальная информация будет на моей страничке в Instagram, – добавила певица. 

Напомним, Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве. Она находилась в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского, а позже была переведена в палату.

Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы