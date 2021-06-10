В июне и июле в Белорусском государственном академическом музыкальном театре яркое и необычное, праздничное и запоминающееся завершение юбилейного театрального сезона. Для зрителей подготовили сюрпризы, сообщили sb.by в учреждении культуры.
Одним из них стал визит звездного гостя. 22 июня и 11 июля заслуженный артист Татарстана, лауреат Государственной премии России Марат Башаров выйдет на сцену Музыкального театра в роли Князя Базинелли в оперетте Ференца Легара "Граф Люксембург"!
– Я – татарин. С уважением отношусь к родному языку, религии. Знаю татарский язык, будучи мусульманином, не ем свинины, – прокомментировал свою роль актер.
Билеты еще есть в продаже.
Фото: musicaltheatre.by
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Марат Башаров выступит на сцене Музыкального театра
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