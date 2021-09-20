Мануальный терапевт объяснил, как бороться с возникающей утром болью в суставах

Боль в суставах, возникающую после пробуждения, снять навсегда без лечения невозможно. Существуют только краткосрочные способы борьбы с этой проблемой, которые можно использовать в домашних условиях. О них в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
По словам специалиста, боли в коленях, которые возникают у пациентов утром, нужно обязательно лечить и обследовать. Помочь в устранении проблемы могут ортопеды и ревматологи. Для кратковременной борьбы с болью подойдут следующие способы:
– Лучше всего приобрести подколенную подушку, которая облегчит положение тела пациента. Ее можно подкладывать между коленями, если пациент спит на боку, или под них, если человек лежит на спине, – сказал мануальный терапевт.
Кроме того, медик посоветовал при сильной боли, не проходящей на протяжении длительного времени, принимать ибупрофен.
– Но это решение оперативное, тактическое в лучшем случае. Для стратегического необходимо обратиться к доктору, – резюмировал Дмитрий Шубин.
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