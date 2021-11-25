Манойло: в 2020-м проводилась рейдерская операция по захвату Беларуси

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– В Беларуси [на президентских выборах в 2020-м] ни один из альтернативных Александру Лукашенко кандидатов не предложил никакой внятной экономической программы. Разрушить – да, а вот созидать – нет. Можно ли говорить о том, что это была попытка не только политического, но и рейдерского захвата развитой республики? Беларусь хотели отжать? – задался вопросом ведущий программы Марат Марков.ответил Андрей Манойло.Марат Марков подчеркнул, что в Беларуси именно психологическая обработка стала одним из самых главных триггеров протестов. «Я даже скажу, что многие не отошли до сих пор от этого. Причем те же светлые люди, которые снимали обувь и становились на лавочки в носочках, позже начали сливать данные своих коллег и друзей в «черные книги», а сейчас пишут в Telegram, что беженцев [застрявших на белорусско-польской границе] нужно расстреливать. При этом никак не замечают амбивалентности своего поведения», – сказал журналист. Он задал эксперту вопрос: «Спадет ли эта пелена когда-нибудь или для нас это уже потерянное поколение?»– сказал политолог. –