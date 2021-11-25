Манойло: в 2020-м проводилась рейдерская операция по захвату Беларуси

Об этом российский политолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло заявил в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
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– В Беларуси [на президентских выборах в 2020-м] ни один из альтернативных Александру Лукашенко кандидатов не предложил никакой внятной экономической программы. Разрушить – да, а вот созидать – нет. Можно ли говорить о том, что это была попытка не только политического, но и рейдерского захвата развитой республики? Беларусь хотели отжать? – задался вопросом ведущий программы Марат Марков.
– Хотели. Была ли рейдерская операция по захвату Беларуси? Конечно, была. Любую цветную революцию, поскольку это госпереворот, можно рассматривать как рейдерский захват. <…> Если в [классических] рейдерских захватах чистый криминал, то в ситуации с Беларусью то же самое делалось на политическом уровне противниками независимой и суверенной республики. Ее пытались захватить, – ответил Андрей Манойло.
Марат Марков подчеркнул, что в Беларуси именно психологическая обработка стала одним из самых главных триггеров протестов. «Я даже скажу, что многие не отошли до сих пор от этого. Причем те же светлые люди, которые снимали обувь и становились на лавочки в носочках, позже начали сливать данные своих коллег и друзей в «черные книги», а сейчас пишут в Telegram, что беженцев [застрявших на белорусско-польской границе] нужно расстреливать. При этом никак не замечают амбивалентности своего поведения», – сказал журналист. Он задал эксперту вопрос: «Спадет ли эта пелена когда-нибудь или для нас это уже потерянное поколение?»
– Я считаю, что поколение не потерянное, потому что основная масса и белорусской молодежи, и людей среднего возраста, которые были вовлечены в протестные движения, были скорее обмануты, чем действовали по собственной воле, – сказал политолог. – Это был не их собственный выбор, хотя многим казалось, что они сами решили выйти якобы за свободу, демократию и свое будущее, против насилия. На самом деле выбора как такового не было. Эта модель поведения была им искусно навязана с помощью современных технологий информационного и психологического управления. Когда события стали подходить к определенному финалу, пелена действительно стала спадать с глаз людей, и они начали неожиданно обнаруживать, что их втянули во что-то нехорошее. Поэтому если сначала был приток [протестующих] на волне адреналина, то потом начался точно такой же отток.