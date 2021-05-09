«Манчестер Юнайтед» взял верх над «Астон Виллой» в матче чемпионата Англии по футболу

«Красные дьяволы» имели преимущество, превзошли соперника по всем основным статистическим показателям (процент владения мячом – 59 на 41, удары – 18:11, в створ ворот – 7:5, угловые – 6:5) и создали больше опасностей у чужих ворот, вследствие чего закономерность исхода игры сомнений не вызывает.Бирмингемцы повели в счете благодаря точному удару Бертрана Траоре (24-я минута). Но во втором тайме манчестерцы развернули течение матча в обратную сторону. В их составе отличились Бруну Фернандеш (52, с пенальти), Мейсон Гринвуд (56) и Эдинсон Кавани (87).На предпоследней минуте основного времени «Астон Вилла» осталась в численном меньшинстве после того, как с поля был удален Олли Уоткинс. Причем вторую желтую карточку (после чего увидел перед собой красную) он получил за симуляцию.Остальные матчи этого тура, сыгранные 7–9 мая, закончились так: «Лестер» – «Ньюкасл» – 2:4, «Лидс» – «Тоттенхэм» – 3:1, «Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас» – 0:2, «Манчестер Сити» – «Челси» – 1:2, «Ливерпуль» – «Саутгемптон» – 2:0, «Вулверхэмптон» – «Брайтон» – 2:1, «Вест Хэм» – «Эвертон» – 0:1.Турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити», имеющий на своем счету 80 очков. Вслед за подопечными Хосепа Гвардиолы в группе лидеров последовательно идут «Манчестер Юнайтед» (70 баллов), «Челси» (64), «Лестер» (63), «Вест Хэм» (58), «Ливерпуль» (57), «Тоттенхэм» (56) и «Эвертон» (55).В списке бомбардиров лидирует Харри Кейн («Тоттенхэм»), который забил 21 мяч.