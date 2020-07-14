«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Саутгемптоном» в добавленное время

«Челси» и «Лестер» ранее проиграли в этом туре «Шеффилд Юнайтед» (0:3) и «Борнмуту» (1:4) соответственно. И это давало «МЮ» отличную возможность для того, чтобы обойти их в турнирной таблице и ворваться в первую тройку. Для этого необходимо было взять три балла в игре против «Саутгемптона». И к этому вроде бы все шло. Но в концовке дружина из Манчестера угодила под холодный душ.«Саутгемптон» подходил к игре с тремя матчами подряд без поражений, среди которых, конечно, выделялся победный поединок 33-го тура против «Манчестер Сити» (1:0). Но у «МЮ» была еще более впечатляющая серия – десятиматчевая беспроигрышная, причем в четырех последних играх эта команда громила своих соперников (рекорд АПЛ).Гости, ничуть не тушуясь, с самого начала поединка стали показывать, что оппонента не боятся. И уже на 12-й минуте были вознаграждены за смелость. Отличился Стюарт Армстронг, расстрелявший ворота из пределов вратарской площади.В упомянутой выше игре против «Манчестер Сити», в которой «Саутгемптон» тоже забил быстрый мяч, этого по итогам хватило для победы. Но «МЮ» на те же грабли, что «МС», не наступил. «Красные дьяволы» в скором времени не только восстановили статус-кво, но и вовсе вырвались вперед. В их составе голевые успехи на счету Маркуса Рэшфорда (20-я минута) и Антони Марсьяля (23).Во втором тайме хозяева поля намеренно отдали территорию и сделали акцент на сохранении положительного для себя результата. Но в самой концовке все же пропустили второй мяч. Его автором, когда шла уже шестая добавленная минута, стал Майкл Обафеми, который незадолго до этого вступил в игру со скамейки запасных.После ничейного исхода «МЮ» настиг в таблице «Лестер», но по-прежнему занимает пятую строчку, уступая «лисам» по дополнительным показателям. Топ-6 на данный момент выглядит так: 1. «Ливерпуль» – 93 очка, 2. «Манчестер Сити» – 72, 3. «Челси» – 60, 4. «Лестер» – 59, 5. «Манчестер Юнайтед» – 59, 6. «Вулверхэмптон» – 55.Английская Премьер-лига возобновилась 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением всех мер безопасности и без зрителей на трибунах. Вместо привычных трех тренеры могут делать по пять замен.