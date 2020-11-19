Малышева назвала специю, которая может защитить от коронавируса

Приятный сюрприз — такая специя наверняка найдется в доме у каждого, пишет Lenta.ru.
Не будем держать интригу – это черный перец. Как он может помочь побороть COVID-19? На уровне взаимодействия частиц. Об этом телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева вместе в врачом-иммунологом Андреем Продеусом рассказали в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале.
Секрет силы черного перца – в пеперине. Это вещество медики посчитали способным блокировать действие частиц вируса.
«Он (пеперин) соединяется с S-белком коронавируса, при этом так, что эта «корона» погибает. «Корона» – это «крючки» для прикрепления к клетке. Если «корона» погибает, то погибает и сам вирус», – объяснили врачи.
Кстати, черный перец – это не единственная специя, которая содержит полезное в защите от COVID-19 вещество. Также пеперин есть в белом и красном перце. Так что любители острого в борьбе с коронавирусом очевидно в выигрыше.
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