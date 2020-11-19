Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Малышева назвала специю, которая может защитить от коронавируса

Малышева назвала специю, которая может защитить от коронавируса

Приятный сюрприз — такая специя наверняка найдется в доме у каждого, пишет Lenta.ru.


Не будем держать интригу – это черный перец. Как он может помочь побороть COVID-19? На уровне взаимодействия частиц. Об этом телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева вместе в врачом-иммунологом Андреем Продеусом рассказали в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале.

Секрет силы черного перца – в пеперине. Это вещество медики посчитали способным блокировать действие частиц вируса.

«Он (пеперин) соединяется с S-белком коронавируса, при этом так, что эта «корона» погибает. «Корона» – это «крючки» для прикрепления к клетке. Если «корона» погибает, то погибает и сам вирус», – объяснили врачи.

Кстати, черный перец – это не единственная специя, которая содержит полезное в защите от COVID-19 вещество. Также пеперин есть в белом и красном перце. Так что любители острого в борьбе с коронавирусом очевидно в выигрыше.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Три белорусских мультфильма взяли награды на международном фестивале «Хрустальные ключи»
Назван топ самых популярных паролей в 2020 году
В Беларуси глубина переработки древесины подходит к 100 процентам
Плитка и керамогранит в интерьере: привычные и свежие идеи использования
Взломали Viber и рассылали сообщения: эксперты выявили в телефоне могилевчанки вредоносную программу
На базе Светлогорского ЦКК планируют наладить производство упаковочных видов бумаги
Председатель концерна «Беллесбумпром»: вложенные в модернизацию деревообрабатывающих предприятий инвестиции себя оправдали
Хабиб Нурмагомедов отверг возможность возобновления карьеры
Деревообрабатывающая отрасль страны работает стабильно
Задержан администратор телеграм-канала «Белые халаты»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Право и права
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача больницы скорой медицинской помощи за разглашение врачебной тайны
У минских подростков возросла степень ответственности за свое здоровье
Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg
Адабашьян: «На всякое «да» очень просто говорить: «Нет!»
Могилевчанин читал переписку жены: возбуждено уголовное дело
Убыточных хозяйств стало меньше, экспорт сельхозпродукции вырос
Ввод жилья в Беларуси в январе – октябре увеличился на 6,9 процента
«Вместо кукол – машинки»: истории девушек, которых воспитывали отцы
Врачи перечислили ранние симптомы коронавируса
Житель Жлобина получил три месяца ареста за циничные надписи
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Смотрят в книгу
На Гомельщине торжественно открыли новую погранзаставу
Советы для ленивых: как быстро похудеть без тренировок
Минтруда: с 1 января 2021 года вырастет зарплата в бюджетных организациях
Савиных: решение Конгресса выглядит нелепо на фоне новостей о выборах в самих США
Беларусь и Китай объявят конкурс совместных научно-технических проектов на 2021–2022 годы
Малышева назвала специю, которая может защитить от коронавируса
МВД: количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности, снизилось в два раза
ДТП в районе площади Бангалор в Минске – движение затруднено
Додон выступил за досрочные выборы в парламент Молдовы осенью 2021 года
В Барановичах на взятке попалась медсестра
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Шабаш отменяется
Газифицирована еще одна деревня Витебщины
Байрон, Шиллер, Шекспир… 12-летняя Марина Равковская из Кричева декламирует стихи на пяти языках
У Арины Пехтеревой появились фан-группы в Польше, Македонии и Мальте
Минчанин украл из магазина меховые жилеты
Не норма, а патология: логопед объяснила, почему ротовое дыхание опасно для детей
Принц Уильям прокомментировал расследование вокруг интервью принцессы Дианы
Новый заказник появится в Могилеве
Начальник Объединенного штаба ОДКБ отметил качественную подготовку прошедшего в Беларуси учения «Нерушимое братство»
Репортаж с новогодним настроением: посмотрите, как комплектуют сладкие подарки на кондитерской фабрике
ОДКБ готова к проведению учений в сложных эпидемиологических условиях
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ошеломленные телеграмами
Новые раздевалки, выставочный зал и студия звукозаписи. Прогулялись по Мозырскому центру творчества детей и молодежи
В Ганцевичском районе сборщика ягод госпитализировали с переохлаждением
Лицеистка из Ивацевичей Ольга Гречная о том, как ей удается совмещать учебу, работу в модельном бизнесе и увлечения
Авторы
СКАНИРУЙТЕ