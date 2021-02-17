В ЕАЭС есть потенциал для развития внутренней торговли. Об этом во время онлайн-брифинга заявила помощник Председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.
Фото из архива БЕЛТА
– При участии Комиссии страны союза уже значительно укрепили сотрудничество по таким направлениям, как сельскохозяйственное машиностроение, производство подъемно-транспортного оборудования, легкая промышленность.
По ее словам, наиболее перспективным для развития промышленного сотрудничества является производство машин и оборудования, а также производство электрооборудования.
– Химическая промышленность, которая определена в качестве приоритетов тремя странами нашего интеграционного объединения – Беларусью, Казахстаном и Россией, также показывает высокий кооперационный потенциал, – резюмировала Ия Малкина.
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Малкина: в ЕАЭС есть потенциал для развития внутренней торговли
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