Малкина: общие рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов должны заработать до 1 января 2025 года

Общие рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов должны заработать до 1 января 2025 года. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.





– Главами государств ЕАЭС уже утверждены концепции и программы формирования общих рынков.

Она добавила, что по всем трем рынкам запланировано использование механизмов биржевой торговли, это обеспечит прозрачность ценообразования.

– Также мы рассчитываем, что работа общих рынков позволит стабилизировать стоимость и повысить доступность энергоресурсов для хозяйствующих субъектов стран союза и населения.

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