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Малашко: белорусская власть принимает правильные решения, направленные на нормализацию ситуации в стране

На современном политическом этапе белорусская власть принимает правильные решения, направленные на нормализацию ситуации в стране. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко после встречи Президента с политическим активом страны:


– Очень важным итогом состоявшегося разговора является то, что мы убеждены в правильности действий властей на данном политическом этапе. Президент, как человек ответственный за свою страну и людей, взял на себя всю полноту правления в этот сложный политический период. Мы уверены, что и Президент, и Правительство, и органы управления на местах сделают все, чтобы нормализовать ситуацию, сохранить те ценности, которыми мы обладаем. Нужно идти не по пути революций, а путем ускорения, добавляя постепенно к тому, что мы сегодня имеем. В этом ключ к успеху.

Фото: архив БЕЛТА
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