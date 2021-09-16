Малашенко: инициатива по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов набирает обороты и активно поддерживается государством

Об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации – директор Департамента энергоэффективности Михаил Малашенко в программе «Актуальный микрофон» на Первом Национальном канале Белорусского радио.
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Напомним, два года назад был принят указ Президента, который дает возможность жителям получить субсидию от государства на половину стоимости использованных энергоэффективных мероприятий. У граждан есть и возможность получить десятилетнюю рассрочку на покрытие другой половины этих расходов.
– В Беларуси инициатива по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов набирает обороты и активно поддерживается государством. Данный указ дает беспрецедентную возможность внедрять энергоэффективные мероприятия в многоквартирном жилищном фонде. Конечно, по желанию собственников жилых помещений. Мероприятия предусматривают утепление фасадов, чердачного и цокольного покрытия, установку индивидуальных приборов учета и регулирования, налаживание автоматики системы снабжения, – пояснил он.
Михаил Малашенко привел некоторые цифры:
– В настоящее время примерная себестоимость тепловой энергии обходится по системе жилищно-коммунального хозяйства на уровне семи рублей за гигакалорию, население оплачивает на уровне 21 рубля. Такой подход по финансированию этих мероприятий выгоден государству, и оно взяло на себя обязательства. Первое, самое главное из них, – внедрить все, что хочет потребитель. После этого проверяется качество выполненных работ, а потом население начинает частично возмещать (в течение 10 лет) затраченные ресурсы, – объяснил специалист.
Он назвал такой подход очень выгодным и добавил, что такого предложения в других постсоветских странах сегодня нет.
– Более 80% жилых помещений построены до 1996 года по старым проектам, где нормировалось потребление тепловой энергии на 1 кв. м свыше 200 кВт-часов. У нас порядка 20% многоквартирного жилищного фонда потребляет свыше 260 кВт на квадратный метр. Остальные 60 – более 120 кВт-часов. Современные нормы строительства и требования к вновь возводимым многоквартирным жилым домам – это 6090 кВт-часов. То есть старый жилищный фонд потребляет как минимум в 2 раза больше тепловой энергии на один квадратный метр, – сказал он.
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Малашенко также поделился мнением о том, какие меры нужно принять в отношении домов, потребляющих большое количество энергии:
– Первое – это установить индивидуальные приборы учета и индивидуальную систему регулирования. То, что предусмотрено в новых домах. Второе – это экономия в виде утепления фасадов, чердачных перекрытий, установка в том числе и автоматических групповых приборов регулирования тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, – высказался он.
По словам директора Департамента энергоэффективности, набор мероприятий, для которых подразумевается финансирование указа Президента, позволяет 40–50% сэкономить той энергии, которую потребляет квартира. По его словам, за два с небольшим года, с момента, когда был принят указ, данной формой улучшения своих жилищных условий уже воспользовались два дома. По одному из них уже подписан договор на внедрение энергоэффективных мероприятий. И порядка 11 домов дали согласие на заключение договоров для того, чтобы эти мероприятия внедрить.