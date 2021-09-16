Малашенко: инициатива по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов набирает обороты и активно поддерживается государством

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Напомним, два года назад был принят указ Президента, который дает возможность жителям получить субсидию от государства на половину стоимости использованных энергоэффективных мероприятий. У граждан есть и возможность получить десятилетнюю рассрочку на покрытие другой половины этих расходов.– пояснил он.Михаил Малашенко привел некоторые цифры:– объяснил специалист.Он назвал такой подход очень выгодным и добавил, что такого предложения в других постсоветских странах сегодня нет.– сказал он.Малашенко также поделился мнением о том, какие меры нужно принять в отношении домов, потребляющих большое количество энергии:– высказался он.По словам директора Департамента энергоэффективности, набор мероприятий, для которых подразумевается финансирование указа Президента, позволяет 40–50% сэкономить той энергии, которую потребляет квартира. По его словам, за два с небольшим года, с момента, когда был принят указ, данной формой улучшения своих жилищных условий уже воспользовались два дома. По одному из них уже подписан договор на внедрение энергоэффективных мероприятий. И порядка 11 домов дали согласие на заключение договоров для того, чтобы эти мероприятия внедрить.