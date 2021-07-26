Олимпийский чемпион Лондона в миксте Максим Мирный, сейчас находящийся на Играх в Токио как кандидат на включение в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета, поделился с корреспондентом издательского дома «Беларусь сегодня» своим мнением о сегодняшних неудачах Арины Соболенко и Егора Герасимова на теннисном турнире ОИ.
В частности, десятикратный победитель турниров из серии «Большого шлема» в парном разряде и миксте выразил мнение, что корни поражений наших теннисистов можно искать в области психологии:
– Олимпиада – особенный турнир. Здесь зачастую решающими являются какие-то дополнительные качества того или иного спортсмена, играющего за страну. Иногда это играет тебе на руку. Иногда ты наоборот чрезмерно волнуешься – и все складывается в негативном ключе. Видел концовку матча Арины, начало игры Егора. И что можно сказать... Не сложился матч у Герасимова. Хотя он имел шансы: во втором сете было два сетбола. Что случилось в третьей партии с Соболенко? В большинстве случаев, когда ведет, она завершает встречу своей победой. Но в этот раз не получилось. Уверен, что когда эмоции осядут, Арина все проанализирует, извлечет уроки и будет двигаться дальше.
Фото: БЕЛТА
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Максим Мирный: когда эмоции осядут, Соболенко все проанализирует, извлечет уроки и будет двигаться дальше
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