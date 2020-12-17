В четверг, 17 декабря, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат, пишет ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.
Сообщается, что теперь глава государства будет находиться на самоизоляции в течение ближайших семи дней.
– У президента республики было диагностировано заболевание COVID-19. В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, глава государства уйдет на изоляцию на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно, – сообщается в коммюнике.
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Макрон заразился коронавирусом: тест показал положительный результат
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Фото: РЕЙТЕР