Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.95
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Макей заявил об усугублении системного кризиса международных отношений

Макей заявил об усугублении системного кризиса международных отношений

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в столице Таджикистана Душанбе принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


На заседании состоялся обстоятельный обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Стороны обсудили в том числе ситуацию в Афганистане в контексте вызовов и угроз, возникающих для государств – членов ОДКБ после поспешного ухода войск западной коалиции и смены власти в этом государстве.

"Владимир Макей проинформировал о развитии ситуации в Европейском регионе, изложил подходы Беларуси по актуальным проблемам региональной и международной безопасности. Акцентировал усугубление системного кризиса международных отношений, углубление политической нестабильности и нарастание противоречий и военно-политической конфронтации между основными центрами силы. Выразил обеспокоенность продолжающейся деградацией международных инструментов в области контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности", – проинформировали в МИД.

Армянская сторона представила приоритетные направления деятельности ОДКБ на период своего председательства в организации в 2021–2022 годах.

На заседании были приняты заявления министров иностранных дел государств – членов ОДКБ о положении в Афганистане, о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения, о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности, включая противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических и других преступных целях, а также о 30-летии Содружества Независимых Государств и 20-летии Шанхайской организации сотрудничества.

Участники совместного заседания также одобрили документы об актуальных вопросах функционирования и развития ОДКБ, которые были переданы на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. 

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы