Межгосударственный диалог: на полях Генассамблеи ООН Макей провел переговоры с главами МИД ряда стран

Группа друзей в защиту Устава ООНВ пресс-службе рассказали, что 23 сентября Владимир Макей принял участие в первой встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Группы друзей в защиту Устава ООН.
Напомним, Группа друзей – это неформальное объединение государств-единомышленников в ООН, которое было создано по инициативе Венесуэлы в июле 2021 года. В Группу входят Алжир, Ангола, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Россия, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея и Эритрея. Целями Группы друзей являются противостояние односторонним принудительным мерам, защита суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права, продвижение совместных инициатив, направленных на защиту и укрепление авторитета положений Устава ООН.
В ходе встречи Владимир Макей сделал заявление, в котором подчеркнул важность соблюдения государствами-членами принципов и целей Устава ООН – основополагающего документа, призванного содействовать достижению всеобщего мира и безопасности, разрешению международных конфликтов и обеспечению устойчивого развития. Министр акцентировал внимание участников на необходимости принятия совместных усилий по противодействию односторонним принудительным мерам, представляющим сегодня угрозу не только устойчивому развитию стран-участниц, но и непосредственно их суверенитету. Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь последовательно выступает против практики использования односторонних принудительных мер в качестве инструмента внешней политики и призывает мировое сообщество к их безоговорочному искоренению в соответствии с принципами международного права.
По итогам встречи Группы друзей принята совместная политическая декларация, направленная на активизацию многосторонних усилий для продвижения целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН.
ВенесуэлаНа встрече Владимира Макея с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликсом Пласенсией стороны подчеркнули необходимость активизации всестороннего межгосударственного диалога и придания динамики сотрудничеству в торгово-экономической сфере. Обсуждены вопросы организации визита в Республику Беларусь специального посланника президента Венесуэлы для проведения встреч с белорусскими партнерами и обсуждения всего спектра направлений двустороннего сотрудничества.
Собеседники отметили совпадение позиций по всем проблемам международной повестки, договорились о тесной координации действий в рамках многосторонних усилий, направленных на защиту национальных интересов и суверенитета государств – членов ООН.
ВьетнамНа встрече с министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном Владимир Макей подчеркнул важность возобновления личных контактов на высшем и высоком уровнях, временно прерванных из-за пандемии. Особое внимание было уделено перспективам развития белорусско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества, включая вопросы наращивания поставок белорусской грузовой автотехники и создания совместных предприятий.
Министр иностранных дел Вьетнама подтвердил заинтересованность в использовании потенциала подписанного Соглашения о свободной торговле между государствами – членами ЕАЭС и Вьетнамом для продвижения вьетнамской продукции на евразийский рынок.
Министры отметили, что планируемое открытие генерального консульства Беларуси в Хошимине будет еще больше способствовать углублению диалога между странами во всех сферах. Стороны также обсудили тематику взаимодействия Беларуси и Вьетнама в международных организациях, включая взаимную поддержку на выборах в органы ООН.
МозамбикВладимир Макей провел встречу с министром иностранных дел и сотрудничества Республики Мозамбик Вероникой Макаму Длову. Главы внешнеполитических ведомств констатировали активизацию в последнее время политических контактов и обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. Собеседники отметили важность взаимной поддержки в международных организациях, договорились о принятии ряда конкретных шагов на двустороннем и многостороннем треках.
ЯмайкаПо инициативе ямайской стороны проведена встреча с министром иностранных дел и внешней торговли Ямайки Каминой Джонсон Смит. В ходе нее обсуждены приоритетные области сотрудничества в ООН, достигнуты договоренности о взаимной поддержке на выборах в структуры ООН.
ЭстонияСостоялась беседа Владимира Макея с министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс, в ходе которой был затронут широкий спектр вопросов, находящихся в сфере взаимного интереса.
СирияПроведена встреча с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом, в ходе которой собеседники обменялись мнениями о развитии внутриполитической ситуации в Беларуси и Сирии, обсудили ряд вопросов международной повестки дня.
Министры обсудили возможность проведения в ближайшее время очередного заседания Совместной Белорусско-Сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, обмена визитами на высоком уровне. Фейсал Микдад высказал благодарность белорусской стороне за организацию оздоровления и отдыха сирийских детей, а также гуманитарную помощь, регулярно оказываемую Сирии нашей страной.
ВенгрияСостоялась содержательная встреча с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.
Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и перспективам углубления двустороннего сотрудничества.
Саммит ООН по продовольственным системамВладимир Макей принял участие в Саммите ООН по продовольственным системам. В заявлении министра отмечены важная роль устойчивых продовольственных систем в выполнении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также вклад Беларуси в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
Министр привлек внимание к тому, что односторонние отраслевые санкции против крупнейших государств – экспортеров жизненно важного сырья, используемого в сельском хозяйстве, включая калийные минеральные удобрения, несут прямую угрозу продовольственной безопасности, ставя на грань голода население уязвимых стран. Было подчеркнуто, что такие действия идут вразрез с декларируемой многими западными государствами заботе о людях. Владимир Макей призвал отказаться от применения санкций, противоречащих положениям Устава ООН и резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН.
Фото: МИД