Макей встретился с министрами иностранных дел Ирана, Никарагуа, Турции, Сербии и Финляндии

ИранКак отметили в МИД Беларуси, во время встречи Владимира Макея с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амиром Абдоллахианом стороны подтвердили необходимость интенсификации в ближайшей перспективе белорусско-иранского торгово-экономического взаимодействия, в том числе принимая во внимание совместные усилия двух стран на международной арене по противодействию политике экономического давления и односторонним принудительным мерам.
Главы МИД Беларуси и Ирана отметили совпадение позиций по ряду актуальных международных тем. В первую очередь – в отношении проблематики незаконных санкций как метода политического давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Сообщается также, что в ходе беседы Хоссейн Амир Абдоллахиан пригласил Владимира Макея посетить Тегеран с рабочим визитом в ближайшее время.
НикарагуаВ рамках переговоров с главой МИД Никарагуа Денисом Роналдо Монкада Колиндресом был отмечен высокий уровень взаимной поддержки на международной арене.
Министр иностранных дел Никарагуа подчеркнул важность участия Беларуси в деятельности Группы друзей в защиту Устава ООН и Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Владимир Макей поблагодарил за содействие в продвижении инициатив Беларуси в ООН, в том числе по противодействию торговле людьми
Стороны «уделили особое внимание развитию экономических связей между государствами, активизации работы совместной белорусско-никарагуанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и повышению интенсивности контактов по линии внешнеполитических ведомств», – добавили в пресс-службе МИД Беларуси.
ТурцияВо время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу стороны констатировали позитивную динамику двустороннего сотрудничества, обсудили подготовку очередного заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая тематику противодействия нелегальной миграции.
Отмечается, что Владимир Макей поблагодарил коллегу за принципиальную позицию и дружеское содействие турецкой стороны на фоне антибелорусской риторики и действий со стороны ряда государств.
Мевлют Чавушоглу подтвердил высокую заинтересованность Турции в развитии всесторонних отношений с Беларусью, реализации крупных экономических проектов в нашей стране. Он выразил благодарность белорусской стороне за оказание весомой помощи при ликвидации лесных пожаров на южном побережье Турции.
СербияС министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем Владимир Макей обсуждал состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействие на многосторонних площадках.
Министры обменялись мнениями об актуальных вопросах международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан.
ФинляндияКак пишет пресс-служба МИД, был обсужден «ряд вопросов в сфере взаимного интереса с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто».
Напомним, что Владимир Макей 21-28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. В программе визита – его выступление на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН, саммите ООН по продовольственным системам, а также участие в министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам. Кроме того, запланированы двусторонние встречи с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством ООН.
Фото: МИД