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  2. Макей в Нью-Йорке представил позицию Беларуси о недопустимости применения односторонних принудительных мер

Макей в Нью-Йорке представил позицию Беларуси о недопустимости применения односторонних принудительных мер

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в министерской встрече стран – участников Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним принудительным мерам. Об этом сообщают в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.



Владимир Макей представил позицию Беларуси о недопустимости применения  подобных мер как угрозы для международной безопасности и благополучия людей.

Напомним, Владимир Макей 21–28 сентября  участвует в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Фото: Александр КУШНЕР
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