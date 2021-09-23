Макей в Нью-Йорке представил позицию Беларуси о недопустимости применения односторонних принудительных мер

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в министерской встрече стран – участников Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним принудительным мерам. Об этом сообщают в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Владимир Макей представил позицию Беларуси о недопустимости применения подобных мер как угрозы для международной безопасности и благополучия людей.
Напомним, Владимир Макей 21–28 сентября участвует в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.