Макей: угрозы по периметру границ СНГ надо своевременно находить и адекватно на них реагировать

Заявив об этом, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил: вопросам международной и региональной безопасности было уделено особое внимание во время заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Мероприятие прошло сегодня, 10 декабря, в формате видеоконференции, сообщает БЕЛТА.
Владимир Макей уточнил, что в рамках обсуждения этого вопроса участники приняли проект концепции военного сотрудничества на период до 2025 года, а также программу сотрудничества между пограничными ведомствами государств –участников СНГ, рассчитанную на ближайшие пять лет.
«Думаю, эти документы создают важную основу для дальнейшего взаимодействия соответствующих ведомств на пространстве СНГ. Они действительно важны, потому что мы видим, с какими угрозами сейчас сталкиваемся в сфере военно-политической безопасности. Эти угрозы – по периметру наших границ. Поэтому мы должны находить своевременные и адекватные ответы на них», – сказал министр иностранных дел Беларуси.
По словам главы внешнеполитического ведомства, принят еще ряд документов, которые являются важными для организации ежедневного практического взаимодействия между различными институтами государств Содружества. Говоря о заседании в целом, Владимир Макей добавил: «Заседание, с моей точки зрения, было очень насыщенное, конструктивное и, самое главное, результативное».
Также министр иностранных дел подчеркнул: 18 декабря пройдет заседание Совета глав государств СНГ, на котором будут обсуждены эти важные, основополагающие для Содружества документы.
Фото из архива БЕЛТА
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