Макей в ООН: практика произвольных санкций в качестве инструмента политического давления должна быть навсегда искоренена

Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе МИД.



отметил глава МИД.Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь выражает солидарность с другими странами, которые подверглись гнету санкционной политики.– сказал министр.Очевидно, что основными жертвами односторонних санкционных мер становятся обычные граждане.– обратил внимание Владимир Макей.– резюмировал он.Фото: БЕЛТА