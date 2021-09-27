Макей в ООН: практика произвольных санкций в качестве инструмента политического давления должна быть навсегда искоренена

– Еще одним излюбленным приемом западных государств продолжают оставаться односторонние ограничительные меры. Не вникая в суть происходящих в той или иной стране процессов, безответственные политики ввиду, наверное, нехватки фантазии автоматически хватаются за стоящий всегда наготове отточенный топор санкций, если им что-то не нравится. Пагубность такой политики давно известна: применение односторонних ограничений грубейшим образом нарушает международное право и наносит непоправимый вред всей системе международных отношений, наращивает конфликтный потенциал и враждебность в межгосударственных отношениях, – отметил глава МИД.
Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь выражает солидарность с другими странами, которые подверглись гнету санкционной политики.
– Мы поддерживаем братский народ Кубы, который уже столько лет находится в несправедливой экономической блокаде по волюнтаристской воле одного государства, – сказал министр.
Очевидно, что основными жертвами односторонних санкционных мер становятся обычные граждане.
– Ограничения в области торговли, валютного, банковского и транспортного секторов отрицательно сказываются на уровне благосостояния людей, негативно влияют на развитие частной инициативы, сокращают образовательные возможности, создают угрозу продовольственной безопасности. Односторонние отраслевые санкции против крупнейших государств – экспортеров жизненно важного сырья, используемого в сельском хозяйстве, включая калийные минеральные удобрения, не только создают дефицит этой ценной продукции на мировом рынке, существенно взвинчивая цены, но и несут прямую угрозу простым людям в уязвимых странах, в первую очередь в регионах Африки, Азии и других точках мира. Достаточно было только послушать в эти дни в зале Генассамблеи представителей стран всех континентов, – обратил внимание Владимир Макей.
– Уже сегодня в мире голодает около одного миллиарда человек, а из-за недальновидности кучки государств, которые применяют односторонние экономические ограничения против целых секторов экономики, занятых в продовольствии, без еды могут остаться еще многие сотни миллионов людей. Практика произвольных финансовых и экономических санкций в качестве инструмента политического давления должна быть навсегда искоренена. И это также должно быть одной из сфер деятельности ООН, – резюмировал он.
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