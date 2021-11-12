Макей ответил на угрозы Польши закрыть границу с Беларусью

, – сказал министр.Он уверен, что поэтому сюда привязывают и известный инцидент с самолетом Ryanair, и миграционный кризис.– еще раз подчеркнул Владимир Макей.Министр заявил, что если Польшей будет принято соответствующее решение о закрытии границ, то оно будет лежать в ряду шагов, направленных на превращение Беларуси в страну-изгоя." – сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.Он подчеркнул, что Беларусь категорически против подобного рода санкционного шантажа, давления., – сказал Владимир Макей.