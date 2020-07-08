Макей отметил эффективность Представительства ЮНИСЕФ в Беларуси под руководством Рашеда Сарвара

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня встретился с представителем ЮНИСЕФ в нашей стране Рашедом Мустафой Сарваром в связи с завершением его работы на этом посту, сообщает пресс-служба МИД.

Глава внешнеполитического ведомства с удовлетворением отметил активную и эффективную деятельность Представительства ЮНИСЕФ в Беларуси под руководством Сарвара.

Собеседники обсудили наиболее актуальные направления взаимодействия Беларуси и ЮНИСЕФ, включая безопасность детей в киберпространстве, помощь детям – жертвам насилия, детям с инвалидностью, а также подтвердили, что растущие объемы финансирования страновых программ ЮНИСЕФ в Беларуси подтверждают высокий потенциал взаимодействия.

Министр иностранных дел высоко оценил успешную работу представителя ЮНИСЕФ в Беларуси по привлечению к сотрудничеству государственных структур, общественных объединений, частных и бизнес-партнеров.

Макей поблагодарил Сарвара за эффективную и оперативную поддержку со стороны Представительства ЮНИСЕФ, оказанную белорусским медицинским учреждениям, школам и интернатам в период активного распространения коронавируса.

В МИД отметили, что представительство ЮНИСЕФ развернуло масштабную работу с привлечением многочисленных партнеров, что позволило за короткий срок собрать 1,58 млн долларов, на которые закупаются необходимые материалы и оборудование.

За личный вклад в укрепление и расширение сотрудничества между Беларусью и ЮНИСЕФ Рашед Мустафа Сарвар награжден знаком отличия органов дипломатической службы Беларуси «Партнерство».

Фото: МИД