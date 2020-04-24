Макей открыл выставку, посвященную Международному дню делегата

Открытие экспозиции состоялось в виртуальном формате в Национальном историческом музее, рассказали в МИД Беларуси.

Выставка, подготовленная МИД Беларуси совместно с Представительством ООН в нашей стране, приурочена к Международному дню делегата, который в этом году отмечается впервые, и к 75-летию создания ООН. Ее открытие прошло в виртуальном формате.

К участникам обратился министр иностранных дел Владимир Макей, подчеркнув, что сейчас трудно представить мир без ООН. И добавил, что, несмотря на предъявляемые к ней претензии, организация остается безальтернативным механизмом мобилизации коллективной воли и формирования партнерства для решения насущных глобальных проблем.

— За ООН стоим мы — конкретные люди, делегаты. И ООН сегодня дает уникальную возможность услышать друг друга и договориться, чтобы предотвратить глобальный конфликт, используя единственно верный, оправдавший себя на практике способ — диалог, — отметил Владимир Макей.

К виртуальным гостям по случаю открытия также обратились постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, директор Национального исторического музея Павел Сапотько, а также руководители дипломатических представительств государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия и США).

Затем, учитывая дистанционный характер экспозиции, всех пригласили на виртуальную экскурсию, которую провели сотрудники музея. Гостям показали исторические фотографии, на которых запечатлены участники конференции в Сан-Франциско, включая делегацию Беларуси, а также предоставленные дипломатическим корпусом в Минске материалы об участии их государств в работе ООН. Также на выставке представлены экспонаты музея дипломатической службы МИД Беларуси, личные вещи ветеранов министерства.