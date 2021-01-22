Макей: несмотря на эпидемию, МИД Беларуси в 2020 году удалось реализовать немало важных проектов

По словам Владимира Макея, прошедший год был непростым для белорусской дипломатии, особенно в связи с эпидемиологической ситуацией:В экспозиции представлены материалы фонда старопечатных и редких изданий, освещающие истоки дипломатических отношений Беларуси начиная с периода Великого княжества Литовского. Более поздний период развития дипломатии Беларуси, начиная с 1727 года, отражен на страницах многотомного труда "Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі" (издания 1936, 1940, 1953 годов). Представляют интерес такие раритетные издания, как "Сборник консульских донесений, выпуск III" (1898 год), "Сборник секретных документов из архива бывшего министра иностранных дел" (1917 год), "10 лет советской дипломатии" (1927 год), "Международные отношения в эпоху империализма" (1938 год), "Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных иностранными государствами, выпуск IX" (1938 год).Также на выставке представлены автобиографические данные белорусских дипломатов времен СССР, дипломатическая документация Первой и Второй мировых войн, литература, всесторонне отражающая современные тенденции внешней политики Беларуси.