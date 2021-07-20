Запад демонстрирует постоянные безответственность и полную непредсказуемость. Такое мнение высказал журналистам министр иностранных дел Владимир Макей сегодня по итогам совещания по приоритетам внешней политики на современном этапе:
– Это становится нормой их поведения. То, что происходит в отношении Беларуси, выходит за пределы человеческого понимания. Нам в этой ситуации пытаться играть по каким-то правилам тоже очень сложно. Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки.
Владимир Макей напомнил, что для Беларуси всегда основополагающим был принцип дипломатического разрешения любых споров – не санкционным и тем более военным путем:
– И даже в этих условиях, когда против Беларуси фактически развязана торгово-экономическая и политическая война, звучат террористические угрозы, мы считаем, что сохраняется канал для диалога и есть возможность для диалога. Мы не собираемся сжигать за собой мосты. Мы всегда говорим нашим партнерам, что необходимо остановиться, задуматься, к чему могут привести их действия, и выработать шаги, которые позволят успокоить ситуацию и не нарушать хрупкую стабильность в регионе.
Дипломаты решительно намерены не допустить превращения Беларуси в горячую точку на карте Европы сродни Украине и призывают партнеров думать о глобальных вызовах и угрозах – от пандемии и изменения климата до перспективы голода и противодействия терроризму.
– Каналы для диалога должны сохраняться и послужить отправной точкой для первых шагов к возвращению взаимопонимания, которое существовало раньше. К сожалению, это очень сложно – мы видим на Западе абсолютное нежелание слышать здравый голос. Но как бы ни было трудно, мы будем реализовывать те принципы нашей внешней политики, которые всегда были характерны для нашей страны, – заключил глава дипломатического ведомства.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1243
Макей: мы будем реализовывать те принципы нашей внешней политики, которые всегда были характерны для нашей страны
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter