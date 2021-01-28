Макей: именно в экономической сфере у СНГ есть необходимые точки роста

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БЕЛТА

, – отметил министр.Владимир Макей заявил, что Беларусь рассматривает интеграцию как инструмент решения стратегической задачи – обеспечение роста экономики, благосостояния и качества жизни граждан, повышение эффективности взаимодействия в решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности.В этой связи в программных документах белорусского председательства в организации ключевое внимание уделяется вопросам практического характера, направленным на укрепление торгово-экономического сотрудничества, углубление экономической интеграции, культурного и гуманитарного взаимодействия, обеспечения международной безопасности стран СНГ., – сказал дипломат.По его словам, это придаст дополнительный импульс углублению экономической интеграции, послужит интересам развития делового сотрудничества государств СНГ.Как сообщалось, Беларусь в этом году председательствует в СНГ. Концепция председательства страны направлена на выработку согласованных подходов к решению актуальных вопросов регионального сотрудничества, укрепление многостороннего взаимодействия в целях всестороннего и сбалансированного экономического и социального развития стран Содружества, достижение государствами целей в области устойчивого развития.Особое внимание во время белорусского председательства планируется уделить вопросу достижения синергетического эффекта от сотрудничества государств – участников СНГ в различных интеграционных объединениях и организациях – ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.Большое внимание также будет уделено обеспечению тесного взаимодействия Исполнительного комитета, отраслевых органов СНГ с исполнительными органами этих организаций в решении сходных задач, при этом соблюдая принцип разноуровневой и разноскоростной интеграции, но нацеливаясь на привлечение максимально широкого круга участников к решению вопросов углубления интеграции в различных отраслях.