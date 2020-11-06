Сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия, график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях», – говорится в сообщении МИД.
Стороны рассмотрели также ход подготовки к предстоящему совместному заседанию коллегии Министерства иностранных дел Беларуси и коллегии Министерства иностранных дел России.
Фото: МИД Беларуси
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Макей и Мезенцев обсудили интеграционное взаимодействие и график контактов на высшем и высоком уровнях
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