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  2. Макей и Лавров утвердили программу согласованных действий во внешней политике на 2022-2023 годы

Макей и Лавров утвердили программу согласованных действий во внешней политике на 2022-2023 годы

Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров в Москве по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран подписали Программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы, пишет БЕЛТА.


По итогам заседания также подписаны план межмидовских консультаций на 2022 год и постановление коллегий, в котором нашли отражение договоренности по рассмотренным вопросам.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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