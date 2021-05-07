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  2. Макей: Беларусь осуждает и не приемлет снос памятников погибшим во Второй мировой войне

Макей: Беларусь осуждает и не приемлет снос памятников погибшим во Второй мировой войне

Беларусь осуждает и не приемлет снос памятников погибшим во Второй мировой войне. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей после церемонии возложения венков по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Мы осуждаем и не приемлем подобного рода действий. Мы вместе с нашими союзниками по ОДКБ, партнерами по СНГ принимаем регулярно соответствующие заявления против глорификации нацизма, фальсификации истории, сноса памятников, посвященных погибшим во Второй мировой войне. Мы высказываем свое отношение, и эти документы распространяются в качестве официальных и в Организации Объединенных Наций, и в ОБСЕ, и в других региональных, международных организациях. Поэтому здесь наше отношение однозначно", – заявил Владимир Макей.

Министр добавил, что с точки зрения здравого человеческого смысла для него абсолютно удивительно то, что происходит сейчас во многих странах с памятниками истории. "У нас тоже достаточно спорная история. И по-разному каждый относится к тому или иному национальному герою или национальной личности. Но, заметьте, руководство Беларуси никогда не допускало того, чтобы какие-то памятники в нашей стране были разрушены. Я считаю, что так и должно быть. Камень ни в чем не виноват, что его поставили в свое время. Да, нужно рассказывать и молодому поколению, и обществу о том, что собой представляет наша история. Но это должно быть сделано объективно, без навешивания каких-то ярлыков", – отметил он.

"То, что происходит сейчас в ряде стран, в соседних странах, для нас абсолютно недопустимо, и, поверьте, мы предпринимали и будем предпринимать шаги, конкретные заявления и действия, направленные против фальсификации истории и восхваления нацизма", – подчеркнул Владимир Макей.

Фото: МИД
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