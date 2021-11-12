Макей: Беларусь много раз предлагала ЕС сесть за стол переговоров для обсуждения миграционной темы

Беларусь много раз предлагала ЕС сесть за стол переговоров для обсуждения миграционной темы. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам, передает БЕЛТА.
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- Мы много раз, начиная с апреля этого года, предлагали ЕС сесть за стол переговоров и начать обсуждать вопросы миграции. Ни одного ответа на наши предложения мы не получили. Более того, именно Евросоюз явился инициатором разрыва ряда положений соглашения о реадмиссии, которое позволяло нам взаимодействовать по вопросам миграции. Они прекратили финансирование проектов, связанных со строительством убежищ для мигрантов на территории Беларуси, ряда проектов по укреплению пограничной инфраструктуры, - отметил министр.
По его словам, в ситуации, когда против Беларуси были введены четыре пакета санкций, страна была вынуждена бросить все силы на защиту границы в первую очередь от внешних угроз, связанных в том числе с контрабандой наркотиков, оружия.
- В этой ситуации, конечно же, уровень защищенности границы не по нашей вине наверняка объективно снизился. Но, еще раз повторюсь, это явилось следствием абсолютно безответственных и бездумных шагов, которые были инициированы Европейским союзом, - подчеркнул Владимир Макей.
Он отметил, что через Беларусь в Евросоюз пытаются попасть люди, чьи государства были в свое время разрушены при участии того же ЕС и его союзников. При этом министр назвал абсолютным вымыслом обвинения в адрес Беларуси в организации целенаправленного потока беженцев в Польшу и Балтийские страны.
- Мы не нарушали ни одного международного правила, ни одного международного закона. Мы выдаем визы тем, кто обращается, на основании тех правил, которые существуют, - сказал министр.
Владимир Макей подчеркнул, что прежде чем бросаться обвинениями, надо посмотреть, кто и как ведет себя в данной ситуации.
- По-гангстерски или по-бандитски ведут себя сейчас как раз наши сопредельные государства. Мы делаем все, чтобы обеспечить находящихся на границе беженцев хотя бы минимальными возможностями выжить в данной ситуации. Это касается и продовольствия, и гуманитарной помощи, доставки теплой одежды, сухих дров и так далее. То, что пытаются обвинить Беларусь в якобы организованной доставке мигрантов через свою территорию - это абсолютно наглая и беспочвенная ложь. Нет ни одного доказательства, - заявил глава МИД.
Более того, он рассказал, что белорусская сторона предпринимала все возможное, чтобы сократить поток мигрантов: "Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм. Задержали на границе порядка 700 нарушителей. Около 2 тыс. граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имеющих соответствующим образом оформленных документов, отправили обратно. А отправка каждого гражданина связана также с финансовыми затратами".