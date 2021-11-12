Макей: Беларусь много раз предлагала ЕС сесть за стол переговоров для обсуждения миграционной темы

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, - отметил министр.По его словам, в ситуации, когда против Беларуси были введены четыре пакета санкций, страна была вынуждена бросить все силы на защиту границы в первую очередь от внешних угроз, связанных в том числе с контрабандой наркотиков, оружия., - подчеркнул Владимир Макей.Он отметил, что через Беларусь в Евросоюз пытаются попасть люди, чьи государства были в свое время разрушены при участии того же ЕС и его союзников. При этом министр назвал абсолютным вымыслом обвинения в адрес Беларуси в организации целенаправленного потока беженцев в Польшу и Балтийские страны.- сказал министр.Владимир Макей подчеркнул, что прежде чем бросаться обвинениями, надо посмотреть, кто и как ведет себя в данной ситуации., - заявил глава МИД.Более того, он рассказал, что белорусская сторона предпринимала все возможное, чтобы сократить поток мигрантов: "