Макей: Беларусь готова к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране

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БЕЛТА

В центре внимания беседы находились прошедшие выборы Президента Беларуси и актуальная ситуация в нашей стране.Владимир Макей выразил признательность швейцарской стороне за обеспечение безопасности и порядка в ходе голосования на избирательном участке в Посольстве Беларуси в Швейцарии.Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения.Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении успешного развития белорусско-швейцарских отношений.