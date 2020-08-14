Сегодня по инициативе швейцарской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом, сообщили в пресс-службе МИД.
Фото: архив БЕЛТА
В центре внимания беседы находились прошедшие выборы Президента Беларуси и актуальная ситуация в нашей стране.
Владимир Макей выразил признательность швейцарской стороне за обеспечение безопасности и порядка в ходе голосования на избирательном участке в Посольстве Беларуси в Швейцарии.
Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении успешного развития белорусско-швейцарских отношений.
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Макей: Беларусь готова к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране
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