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Магическое солнечное затмение 10 июня: астролог рассказала, как правильно прожить это время

Солнечное затмение 10 июня совпадает с первым новолунием этого лета. Оно пройдет в знаке Близнецы и начнется в четверг в 13:51 (МСК).


В период солнечного затмения Луна встанет между Солнцем и Землей, и вокруг Луны образуется яркое солнечное кольцо. Поэтому затмение называется кольцевым. Жители Земли смогут увидеть, как Луна частично закроет Солнце. 
Затмение Солнца всегда происходит в фазе новолуния и формирует начало нового жизненного цикла на Земле. 

Астролог Ольга Стелла на своем YouTube-канале рассказала: в целом коридор затмений, в котором мы сейчас прибываем, проходит сложно. Она также напомнила, что Меркурий сейчас проходит свой ретроградный путь, поэтому не рекомендуется начинать какие-либо важные дела, лучше уделить внимание тому, что по каким-то причинам поставлено на паузу. Как отметила астролог, это солнечное затмение будет замыкать курс затмений, следующее произойдет в декабре в знаке Стрельца. То есть сейчас важно спланировать свою жизнь на следующие полгода. 

– Можно распрощаться с тем, что нам не нужно. Например, отдать долги, убрать из жизни лишних людей. В этот период хорошо работают медитации, – дала совет эксперт. 

Она также добавила, что влияние затмений может ощущаться долго – на протяжении ближайших 2–3 месяцев. Астролог посоветовала в это время быть особенно внимательными, обращать внимание на сны, знаки и все происходящие события. 

Это новолуние, по словам специалиста, будет нести в себе мощную энергию Вселенной. Ольга Стелла посоветовала обязательно загадать желание и составить некий бизнес-план.

Эксперт подчеркнула, что больше других влияние затмения ощутят Близнецы. Хотя и другие знаки могут заметить некоторые перемены в сознании и своем окружении. 

В этот период следует избавить себя от всего негативного, нельзя ссориться, раздражаться и злиться.  

Фото: pixabay.com
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