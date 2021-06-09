Солнечное затмение 10 июня совпадает с первым новолунием этого лета. Оно пройдет в знаке Близнецы и начнется в четверг в 13:51 (МСК).
В период солнечного затмения Луна встанет между Солнцем и Землей, и вокруг Луны образуется яркое солнечное кольцо. Поэтому затмение называется кольцевым. Жители Земли смогут увидеть, как Луна частично закроет Солнце.
Затмение Солнца всегда происходит в фазе новолуния и формирует начало нового жизненного цикла на Земле.
Астролог Ольга Стелла на своем YouTube-канале рассказала: в целом коридор затмений, в котором мы сейчас прибываем, проходит сложно. Она также напомнила, что Меркурий сейчас проходит свой ретроградный путь, поэтому не рекомендуется начинать какие-либо важные дела, лучше уделить внимание тому, что по каким-то причинам поставлено на паузу. Как отметила астролог, это солнечное затмение будет замыкать курс затмений, следующее произойдет в декабре в знаке Стрельца. То есть сейчас важно спланировать свою жизнь на следующие полгода.
– Можно распрощаться с тем, что нам не нужно. Например, отдать долги, убрать из жизни лишних людей. В этот период хорошо работают медитации, – дала совет эксперт.
Она также добавила, что влияние затмений может ощущаться долго – на протяжении ближайших 2–3 месяцев. Астролог посоветовала в это время быть особенно внимательными, обращать внимание на сны, знаки и все происходящие события.
Это новолуние, по словам специалиста, будет нести в себе мощную энергию Вселенной. Ольга Стелла посоветовала обязательно загадать желание и составить некий бизнес-план.
Эксперт подчеркнула, что больше других влияние затмения ощутят Близнецы. Хотя и другие знаки могут заметить некоторые перемены в сознании и своем окружении.
В этот период следует избавить себя от всего негативного, нельзя ссориться, раздражаться и злиться.
Фото: pixabay.com
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Магическое солнечное затмение 10 июня: астролог рассказала, как правильно прожить это время
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