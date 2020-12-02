Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о готовности сложить полномочия, если на выборах в высший законодательный орган победят представители оппозиции, пишет РИА Новости.
«Если мы выиграем, мы пойдем вперед, но я также должен сказать, что оставляю свою судьбу в ваших руках. Если оппозиция выиграет, я уйду с поста президента, <…> моя судьба в руках народа Венесуэлы», – сказал Мадуро во время выступления 1 декабря.
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы – Национальную ассамблею – пройдут 6 декабря. В них будут участвовать 107 политических партий и объединений. При этом сообщается, что оппозиционный блок с участием партии бывшего спикера парламента Хуана Гуайдо бороться за места в составе высшего законодательного органа не будет.
Фото: РИА Новости
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Мадуро заявил, что уйдет с поста, если на парламентских выборах победит оппозиция
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