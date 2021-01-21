Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя уход Дональда Трампа с поста президента США, назвал это событие победой Венесуэлы. С таким заявлением он выступил на национальной премии в области культуры, пишет Lenta.ru.
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«Сегодня, 20 января, ушел Дональд Трамп. Ушел, ушел, ушел! Мы его победили. Это победа для Венесуэлы. Он ушел совсем один [...]. Это наш триумф», – сказал венесуэльский лидер.
Мадуро выразил надежду на улучшение отношений с США при администрации Джозефа Байдена, но напомнил, что с уходом Трампа американская «империя» остается на месте.
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Мадуро назвал уход Трампа с должности президента победой Венесуэлы
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Фото: РЕЙТЕР