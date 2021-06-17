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Мадридский «Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса

Испанский защитник Серхио Рамос покидает мадридский «Реал», сообщила пресс-служба футбольного клуба.


На сегодня запланирована пресс-конференция игрока в присутствии президента «Реала» Флорентино Переса. Контракт 35-летнего защитника с мадридской командой рассчитан до 30 июня текущего года. Рамос являлся капитаном «Реала» на протяжении последних лет.

В минувшем сезоне футболист провел в составе «Реала» 21 матч в различных турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Всего на счету Серхио Рамоса, выступавшего за «Королевский клуб» с 2005 года, 469 игр за «сливочных». В составе «Реала» он пять раз выигрывал чемпионат Испании, стал двукратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, четырежды был победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а кроме того, три раза побеждал в Суперкубке УЕФА. 

В составе сборной Испании Рамос провел рекордные 180 матчей и забил 23 мяча. Он является чемпионом мира 2010 года и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012). В заявку сборной Испании на проходящий сейчас Евро многоопытный защитник не попал.
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Фото: РЕЙТЕР
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