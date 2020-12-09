Инцидент произошел на горе Маунт-Худ в американском штате Орегон. Выжить лыжнице помог случай и смекалка другого альпиниста, сообщает Lenta.ru.
Фото носит иллюстративный характер
Кэролайн Сандбаум после катания на лыжах решила немного отдохнуть недалеко от вершины вулкана и провалилась в фумаролу – так называется трещина в кратере или на склоне вулкана, которая является источником горячих газов. Воздух внутри фумаролы может быть ядовитым.
На лыжи Сандбаум ездила с мужем, однако во время произошедшего его рядом не оказалось. Но женщине повезло: ее падение заметил другой альпинист. Он вызвал спасателей и параллельно с этим сам вытащил лыжницу из фумаролы при помощи веревки. При падении она повредила плечо и сильно испугалась.
Фото: pixabay.com
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Лыжница провалилась в действующий вулкан и выжила
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