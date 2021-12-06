SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Людмила Кеда прокомментировала обращение с переломом маленького беженца и отказ родителей от госпитализации

Людмила Кеда прокомментировала обращение с переломом маленького беженца и отказ родителей от госпитализации

Начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда рассказала, что медики контролируют ситуацию. 

Подписаться

- Насколько я знаю, родители отказались от госпитализации по причине возвращения на родину. В целом мы не отмечаем категорических отказов, но люди из стационара стараются выписаться побыстрее, так как хотят к родным. 

Также Людмила Николаевна сказала, что притока людей в медпункт в связи с морозом и гололедом не предвидится. 

- Мы госпитализировали мало людей, с такими погодными условиями их могло быть гораздо больше. И все это благодаря тому, что как только похолодало – людям дали крышу над головой, одежду, одеяла, открылась баня. Это, на мой взгляд, снижает статистику. 


Видео: Мария Крушевская
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей БИБИКОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы