- Делят даже семьи по частям, - говорит мне на встрече на площади Независимости минчанка Анна. - Это же спланированный сценарий. Это понятно, очевидно. Мы знаем, что такое 1990-е годы. Знаем, что такое современная Украина. Нам этого не надо. Наши враги только и хотят, чтобы здесь была колония НАТО. Нам нужен мир. Не нужно таким путем, войной, идти. Не нужна нам революция.
Как объяснить это молодежи? Родители это должны объяснять. Должны это показывать. Нужны и другие методы. Надо собираться, например, в коллективах. Больше чтобы участвовали профсоюзы, чтобы звучали какие-то заявления и предложения.
Я вообще за Лукашенко голосовала, и моя семья, друзья, знакомые тоже. Да, я понимаю, что он где-то переборщил. Но переворота нельзя допустить… Я никому не навязываю свое мнение, однако Александр Лукашенко все же многое сделал для страны. На самом деле, очень многие за него проголосовали.
Он не закрыл храмы, церкви, надо туда идти. Идти к Господу и просить помощи. И показывать это молодежи. Молодежь затуманенная.
Не надо нас делить. Это будет катастрофа. Не отдадим врагу нашу Родину!
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Люди говорят. «Наши враги только и хотят, чтобы здесь была колония НАТО. Нам нужен мир»
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