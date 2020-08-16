Люди говорят: мы хотим мира, понимания

«Людям нужно учиться больше думать и анализировать происходящее, чтобы не было у них этого клипового мышления. А была своя четкая позиция, сформированная из анализа», - говорит Оксана.



Она пришла на встречу на площади Независимости со своими друзьями, семьями: «Расширьте кругозор, посмотрите, что было в других странах».



- Здоровья всем людям! – пожелал мужчина рядом. - Чтобы все было только мирно, хорошо!